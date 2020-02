Coronavirus: misure a tavolo P.Chigi, preoccupano contraccolpi economia

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Lavoro, crescita e sviluppo sostenibile ma non solo. A quanto si apprende, al tavolo appena iniziato a Palazzo Chigi -sulla scia della cosiddetta 'fase due' del governo Conte- ci saranno allo studio anche le misure che l'esecutivo intende adottare per contrastare i contraccolpi economici dell'emergenza Coronavirus.

C'è infatti preoccupazione, nel governo, per le inevitabili ripercussioni dell'emergenza sanitaria, con un rallentamento dell'economia che non potrà non toccare anche il nostro Paese, partner economico di Pechino. Un tema che il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, con ogni probabilità solleverà anche con i commissari Ue, nel viaggio a Bruxelles in agenda la settimana prossima.