Crocco: "Nuove tecnologie non riducono posti lavoro"

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – "Spesso si parla di tecnologia come di qualcosa che genera disoccupazione, ma noi vogliamo guardare al futuro in modo positivo, perché la tecnologia offre tanti posti di lavoro ai giovani". Così Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e ai servizi civici del Comune di Milano, ha commentato le potenzialità del nuovo hub per il nuovo polo fintech, creato dalla californiana Plug and Play insieme a Nexi e Unicredit e presentato oggi a Milano.

"Deve essere un impegno delle istituzioni, ma anche di tutti noi adulti, nel far conoscere ai giovani l’importanza di avere delle skills digitali nel proprio profilo – ha concluso Crocco – perché ci sono centinaia di aziende che hanno bisogno di queste nuove professionalità. Ci auguriamo che hub come questo abbiano grande successo, anche per aiutarci a divulgare la cultura digitale".