Digitale: per italiani in media 8 account social, youtube piattaforma preferita

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Sono circa otto (7,8) gli account social per ogni italiano che complessivamente li usa una durata di 1 ora e 57 minuti. E' quanto emerge dal rapporto di 'We Are Social' che analizza lo scenario social e digital a livello locale e globale. Tra le piattaforme preferite dagli italiani si confermano come l'anno scorso Youtube e le app di Facebook (WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger, nell'ordine) che nella classifica si collocano saldamente nella top 5.

Ed è proprio Instagram la piattaforma che registra la crescita più evidente, dal 55% al 64%. Buona performance anche di Pinterest, che vede un salto dal 24% al 29% anche in Italia, in parallelo ad una crescita globale anche in virtù di una serie di migliorie della piattaforma self-service per le sponsorizzazioni e ad alcune iniziative nell'ambito del Social Self Care.

Il 98% degli utenti social, si rileva nel report, si connette da dispositivi mobili.

Crescono di un paio di punti percentuali ciascuno anche Snapchat, Twitter, WeChat, Reddit. TikTok, alla prima rilevazione in Italia, è stata adottata già all'11%.