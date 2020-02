Governo: al via tavolo 'crescita e sviluppo sostenibile' con Conte

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Al via a Palazzo Chigi il tavolo agenda 2023 sul tema 'Crescita e sviluppo sostenibile' presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per il governo sono presenti i ministri Roberto Gualtieri, Enrico Costa, Giuseppe Provenzano, Stefano Patuanelli, Paola De Micheli, i sottosegretari Mario Turco e Riccardo Fraccaro. Per il M5S sono presenti Davide Crippa, Ilaria Fontana e Andrea Cioffi, per il Pd Pierpaolo Baretta, Chiara Braga e Andrea Ferrazzi, per IV Luigi Marattin e Eugenio Comincini, per Leu presenti Loredana De Petris, Vasco Errani e Rossella Muroni.