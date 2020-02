Governo: Boschi, 'basta mezze misure, dicano se vogliono farci fuori'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – "Ormai è finito il tempo delle mezze misure: o dentro o fuori. Noi vogliamo stare dentro. Ma se Conte e il Pd vogliono farci fuori, come hanno provato a fare in questo fine settimana, devono solo dirlo e prendersi la responsabilità". Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, in un'intervista a 'La Repubblica'.