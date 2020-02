Governo: Crimi, 'chi ha voglia di fare è benvenuto, per altro non c'è spazio'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – "C'è chi a parole dice di voler aprire cantieri, e c'è chi li apre davvero. C'è chi per esistere ha bisogno di polemiche e provocazioni, e c'è chi le polemiche le lascia agli altri, impiegando il proprio tempo a lavorare, costruire, risolvere problemi, trovare soluzioni. C'è chi a suon di slogan si vanta di essere dalla parte dei cittadini, e c'è chi lo è realmente, con i fatti e le azioni concrete". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi.

"Oggi alla Camera dei Deputati abbiamo ottenuto un risultato molto importante, nel solco di quella 'rivoluzione verde' che per noi e per l'Italia rappresenta una priorità -prosegue Crimi -. Nel decreto Milleproroghe è stato approvato un emendamento che consente il passaggio dal classico modello centralizzato di consumo dell'energia a un modello decentralizzato.

Una "democrazia energetica" che consentirà la creazione di vere e proprie comunità energetiche, che potranno così condividere costi e benefici. Questa misura determinerà infatti benefici sia per i privati cittadini che per le imprese, consentendo di abbassare sensibilmente le bollette, ridurre lo spreco di energia e creare lavoro per le nostre Pmi che si occupano di ristrutturazione e riconversione".

"Ringrazio i parlamentari del MoVimento 5 Stelle e della maggioranza che hanno raggiunto questo risultato collaborando con spirito costruttivo. Tutto il resto non interessa agli italiani. Chi ha voglia fare e contribuire per il bene del Paese è il benvenuto, per altro non c'è spazio", conclude.