Governo: Orlando, 'se cade si può andare anche a votare'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Lasciare il governo "impantanato all'infinito" sulla prescrizione "non è un bene per il governo, ma i governi possono cambiare e si può andare a votare". Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ospite di Sky Tg 24. "Non siamo interessati a questo disegno", aggiunge, a proposito dell'ipotesi di dar vita a nuove maggioranze in caso di crisi.