Lavoro: accordo Anpal servizi-sindacati, stabilizzati precari 'storici'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Al termine di una trattativa lunga e complessa è stata raggiunta, oggi, l’ipotesi di accordo tra Cgil, Cisl, Uil e Anpal servizi Spa per la stabilizzazione dei precari storici, che sarà sottoposta lunedì prossimo 17 febbraio in assemblea al voto dei lavoratori. Sono complessivamente 630 i precari che accederanno alla stabilizzazione: tempi brevi per la trasformazione del contratto soprattutto per i 180 lavoratori attualmente a tempo determinato.

"Le parti esprimono la propria soddisfazione per la conclusione positiva della trattativa, che realizza l’obiettivo della stabilizzazione dei precari storici di Anpal servizi, rafforzando le politiche attive del lavoro e il ruolo dell’Agenzia nazionale", si legge in una nota Anpal.