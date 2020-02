Migranti: atteso nuovo scontro in Giunta su Salvini, accusa e difesa su caso Open Arms (5)

(Adnkronos) – Un accesso scambio di mail sulla nave della ong Open Arms che dal 14 agosto navigava in acque nazionali davanti alle coste di Lampedusa con a bordo oltre 100 persone, tra cui molti minori non accompagnati. Da un lato il premier che chiedeva "con forza" all'allora capo del Viminale di fare sbarcare i naufraghi soccorsi in tre diversi salvataggi, soprattutto i minori, dall'altro il no, annunciato con altrettanta forza, da Salvini a Conte. Un braccio di ferrovia mail finito anche agli atti del provvedimento con il quale il Tribunale dei ministri di Palermo chiede al Senato l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini e il suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, accusati di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.

Per il Tribunale dei ministri Salvini avrebbe provocato "consapevolmente l'illegittima privazione della libertà personale dei migranti, costringendoli a rimanere a bordo della nave per un tempo giuridicamente apprezzabile, precisamente, dalla notte tra il 14 ed il 15 agosto 2019 sino al 18 agosto 2019".