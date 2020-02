Migranti: Bongiorno, 'capisco Salvini ma no passi indietro Parlamento

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – "Comprendo perfettamente la scelta di Salvini" di accettare l'autorizzazione a procedere per il caso della nave Gregoretti, "ciò non significa però che il Parlamento può continuare a fare passi indietro, perchè già da molti anni sembra che i parlamentari si vergognino del loro ruolo". Lo afferma la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, in un'intervista a 'Il Messaggero'.

"Spero -aggiunge- che in futuro i parlamentari siano più consapevoli dell'importanza che assume il loro voto, che non va strumentalizzato per sconfiggere gli avversari".