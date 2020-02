Referendum: Agcom, finora spazio inadeguato, informazione sia completa e obiettiva

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – "Constatata l’assoluta inadeguatezza dello spazio assicurato sinora dalle emittenti radio-televisive alla trattazione dell’argomento relativo al 'referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari', fissato per il 29 marzo 2020, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso, anche a valle dell’atto di indirizzo adottato nella riunione del 27 gennaio scorso, di rivolgere un ordine a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici affinché trattino la tematica referendaria in maniera adeguata, al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione completa e obiettiva". E' quanto si legge in una nota dell'Agcom.