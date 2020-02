Sicilia: test prenatali non invasivi a carico del Sistema sanitario, mozione della Lega all'Ars

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) – Introdurre, anche in Sicilia, a carico del sistema sanitario regionale, i cosidetti 'Nipt test', test non invasivi sul dna fetale che permettono di conoscere preventivamente alcune anomalie genetiche. La mozione parlamentare è stata presentata questa mattina dal capogruppo della Lega all'Ars Antonio Catalfamo, con il sostegno degli altri deputati del Carroccio Maria Anna Caronia, Orazio Ragusa e Giovanni Bulla.

La richiesta segue la recente introduzione in Emilia-Romagna dell’esame Nipt test a carico del sistema sanitario. "Si tratta di un esame che si effettua nelle prime settimane della gestazione – spiega Catalfamo – riduce lo stress al feto, trattandosi di un banale esame del sangue sulla madre, e permette di evitare, o quanto meno ridurre notevolmente, il ricorso a test invasivi come l’amniocentesi, rischiosa tra l’altro per il bambino".