Trapani: vertenza ausiliari Atm, sindacati 'pronti allo sciopero'

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) – Sono in stato di agitazione i 37 operatori ausiliari del traffico in servizio presso l’Atm di Trapani, l’azienda del trasporto pubblico locale. "Dal mese di ottobre – spiegano Fit Cisl, Filt Cgil e Soggetto giuridico- attendiamo una convocazione chiesta all’azienda per discutere dell’applicazione del contratto adeguato, quello di autoferrotramvieri, a questi lavoratori che sono stati assunti, nel 2017, erroneamente, nella categoria del settore terziario, il commercio. Da mesi non riceviamo alcuna comunicazione".

I sindacati parlano di "atteggiamento irresponsabile" da parte dell'Atm e chiedono "un intervento attivo anche del Comune di Trapani in quanto socio unico". "Se presto non otterremo risposte – concludono – sarà indetto uno sciopero. Si tratta di diritti riconosciuti costituzionalmente, quindi la nostra battaglia continuerà finché non verranno rispettati".