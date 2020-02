Air Italy: Fontana (Lombardia), 'seguiamo vicenda'

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – "Regione Lombardia sta seguendo con attenzione il problema della messa in liquidazione della compagnia aerea Air Italy. Sto interloquendo con il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per comprendere come le nostre amministrazioni possano scongiurare che i circa 1.200 dipendenti restino senza lavoro". Lo scrive il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook. "Chiediamo dunque con urgenza al Ministero per lo Sviluppo Economico il tavolo, annunciato alla stampa, ma non ancora convocato, con tutti i soggetti interessati, territori compresi. Non si buttano parole al vento quando si è di fronte a una situazione drammatica che incide così pesantemente sulla vita delle persone", aggiunge.