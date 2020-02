Coronavirus: Fca, riprogrammato stop produzione sito Serbia, no impatto**

Torino, 14 feb. (Adnkronos) – "A causa della indisponibilità di alcuni componenti provenienti dalla Cina, abbiamo riprogrammato i tempi delle fermate di produzione presso lo stabilimento di Kragujevac in Serbia. Stiamo lavorando per garantire l’approvvigionamento dei componenti e la produzione verrà riavviata nel corso di questo mese". Così un portavoce del gruppo Fca. "Non prevediamo che questo cambiamento nella pianificazione avrà un impatto sulla produzione totale prevista per il mese", sottolinea ancora.