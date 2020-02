Governo: Conte, 'fine esecutivo? Non sono arrogante ma non ho paura'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Teme la fine del suo governo? "Non ho nessuna arroganza ma posso dire di non avere paura, quel che posso garantire è che fino all'ultimo giorno, fino all'ultima ora noi daremo sempre la massima garanzia di massima concentrazione, massimo impegno e dedizione per perseguire gli interessi degli italiani". Così Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.