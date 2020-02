Governo: terminato a P.Chigi Comitato affari Ue, Conte in viaggio per Gioia Tauro

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – E' appena terminato il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei riunito questa mattina a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier è ora in viaggio per Gioia Tauro, dove presenterà, insieme al ministro Giuseppe Provenzano, il Piano per il Sud.