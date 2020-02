Infrastrutture: Bolognetta-Lercara, firmati due contratti per completamento lavori (2)

(Adnkronos) – Oltre al viceministro, alla sottoscrizione dei contratti erano presenti il sindaco di Vicari Antonino Miceli e la direzione Anas Sicilia, rappresentata dagli ingegneri Valerio Mele e Ettore Cesbron De la Granellais.

"Le nostre richieste sono state ascoltate da tutti i soggetti presenti – sottolineano i sindacati – Dal viceministro abbiamo raccolto l'impegno a incontrarci a un tavolo con Anas, Bolognetta scpa e le due società che hanno sottoscritto i nuovi contratti per definire un percorso che dia risposte ai lavoratori. Non accetteremo più scuse o passerelle perché le infrastrutture stradali della provincia sono al collasso e serve il concorso di tutti e una spinta decisiva per il rilancio della rete stradale, per completare opere che da anni giacciono incompiute". A Cancelleri, le organizzazioni sindacali degli edili hanno chiesto anche un impegno per il completamento di tutta la Palermo-Agrigento.