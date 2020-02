Leonardo: Bentivogli, 'migliora i conti e cresce occupazione'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – "I risultati del bilancio dell’azienda si dimostrano positivi dato il raggiungimento degli obiettivi di guidance con significative performance su ordini e revenues". Così in una nota il segretario generale della Fim – Cisl, Marco Bentivogli dopo che nella serata di ieri, presso la sede aziendale, si è tenuto l’incontro tra i segretari generali nazionali di Fim, Fiom e Uilm e l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo.

Il confronto, rileva Bentivogli, "ha consentito di poter analizzare l’andamento dell’azienda dell’aerospazio e difesa sia per quanto riguarda l’assetto occupazionale che industriale. L’occasione è stata anche utile per discutere delle possibili ricadute post Brexit, la guerra commerciale tra Usa e Cina e quanto ci riguarda più da vicino a livello Europeo dopo l’accordo franco-tedesco".

L’occupazione, osserva il leader della Fim, "è cresciuta nell’intero gruppo con un incremento netto nel triennio 2017/2019 con la creazione di 4830 nuovi posti di lavoro di cui 2519 in Italia: nell’incremento sono comprese le acquisizioni.

Tali numeri sono ovviamente il saldo tra uscite e nuovi ingressi e stabilizzazioni. Questi numeri sono un segnale positivo per l’intera industria nazionale ed in particolare nell’aerospazio e difesa, dimostrando come il nostro paese ha gli strumenti, la capacità e le competenze necessarie per sostenere una crescita occupazionale in settori industriali di alta fascia che competono sul mercato mondiale con i primi paesi al mondo. Dal punto di vista industriale registriamo attenzione e azioni che interessano l’intero panorama delle attività dell’azienda".