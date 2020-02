Milano: solidarietà bipartisan per Sala contestato

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – Solidarietà bipartisan per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, contestato a Corvetto da un gruppo di antagonisti durante la visita a un mercato comunale. "Rimaniamo colpiti dai centri sociali: attaccare un sindaco che loro hanno sostenuto e che non ha mosso un dito per sgomberare realtà come Macao o Torchiera è assolutamente insensato e stravagante", dice Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, che esprime "solidarietà al sindaco" per gli attacchi ricevuti. Lo stesso fa Nicola Di Marco, consigliere regionale M5S Lombardia. "Le scritte sui muri del mercato di Piazza Ferrara contro il sindaco Sala, ad opera di gruppetti antagonisti, non sono accettabili e sono frutto di un odio ideologico sterile", dice, definendola "una campagna d'odio insensata".

La battaglia per il diritto alla casa "non va portata su questo piano, ma bensì pretendendo da realtà grandi come Milano con Mm o Regione con Aler il giusto impegno anche per quanto riguarda gli investimenti ad oggi carenti". La stessa solidarietà è stata espressa dal Pd di Milano con la segretaria Silvia Roggiani e da Fdi con Riccardo De Corato.