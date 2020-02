Prescrizione: Annibali (IV), 'riforma varata da Cdm è sudoku giuridico'**

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “La riforma sulla prescrizione varata ieri dal Consiglio dei Ministri porta avanti un meccanismo farraginoso, un vero e proprio sudoku giuridico che non risolve affatto i problemi della eliminazione della prescrizione. Noi lavoreremo in parlamento per modificarla”. Lo dichiara Lucia Annibali, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia alla Camera

“Che sia incostituzionale è evidente – sottolinea -. D’altra parte è stato lo stesso Ministro Bonafede a certificarne la incostituzionalità quando ieri sera, in conferenza stampa, spiegando, ha parlato apertamente di dispartirà di trattamento tra assolti e condannati”.

“Noi andremo avanti per la nostra strada, quella del garantismo, non del giustizialismo. Spiace però che il Pd abbia fatto altre scelte, per noi il riformismo si gioca sul merito e non sulle convenienze elettorali”, conclude.