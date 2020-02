Sud: Conte, 'lo voglio ad alta velocità, raddoppiamo linea ferroviaria'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Sulle infrastrutture "non c’è più spazio per accettare la zona retrocessione nella quale vivono le splendide Regioni del Mezzogiorno. Con Ferrovie stiamo lavorando intensamente per accelerare il più possibile la realizzazione dell’Alta capacità e dell’Alta velocità, che vedano protagoniste Napoli, Bari e Reggio Calabria. Ci sono importanti investimenti per il raddoppio delle linee ferroviarie, stiamo progettando o realizzando (e quindi finanziando) tutto il rafforzamento dei tracciati, Sicilia compresa. Lo stesso vale per le infrastrutture viarie. Il 10 marzo, ad esempio, la ministra De Micheli sarà proprio in Calabria per inaugurare il terzo megalotto della 106 Jonica, una gara d’appalto da oltre 1,3 miliardi di euro". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in una lettera indirizzata al Quotidiano del Sud, nel giorno in cui sarà a Gioia Tauro, assieme al ministro Giuseppe Provenzano, per presentare il piano per il Meridione.

"Oggi dal Sud vogliamo gettare le basi per il grande cantiere dell’Italia di domani – scrive il presidente del Consiglio -.

Dobbiamo costruire le arterie capaci di spingere e collegare le migliori energie dell’Italia, grazie a un Sud finalmente rivolto ai giovani e alle loro legittime aspirazioni. Da loro arriva nuovo ossigeno per il Paese: sta a noi incoraggiarli e sostenerli, asfaltando la strada del riscatto".