Campania: Salvini, 'apriamo alla società civile'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – "Ho in mente un centrodestra nuovo e fresco. Prenda Benevento: non ci sarà mai la Lega a sostenere Clemente Mastella, sia chiaro. Dobbiamo coinvolgere persone nuove, con tutto il rispetto per chi è lì da 40 anni". In Campania "nessun problema personale contro" Stefano Caldoro "come per Fitto in Puglia". Ma "ci sono persone fuori dai partiti che si mettono a disposizione e abbiamo il dovere di valutare tutti i nomi, senza dare giudizi su nessuno. L'importante è mandare a casa De Luca, poi chi sarà il candidato del centrodestra si vede". Lo dice Matteo Salvini, in una lunga intervista a Il Mattino.

"Caldoro è una persona assolutamente degna – aggiunge – e se ci mettiamo qualche giorno in più per decidere è solo un bene per la Campania.

Me lo chiedono parecchi sindaci e non vedo l'ora di sporcarmi le mani in una regione che è ultima per la sanità in Italia e ci sono ancora 5 milioni di tonnellate di ecoballe accatastate. Ci sta da lavorare lì".