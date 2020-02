Liguria: oggi riunione attivisti M5S su regionali, ma non sarà decisiva (2)

(Adnkronos) – Ieri la piazza di Roma contro i vitalizi sembra aver espresso il suo verdetto: "niente alleanze". E sarà difficile non tenerne conto. Insomma, la strada per un'intesa con i dem appare decisamente in salita. Dopo l’assemblea genovese, la palla passerà comunque al capo politico 'reggente' Vito Crimi.

Sono tre le strade possibili: la prima, quella più gradita ai vertici e in particolare a Casaleggio, è per chiudere le porte al centrosinistra e confermare Alice Salvatore come candidata del Movimento; la seconda, caldeggiata dagli eletti, prevede di mettere ai voti su Rousseau la possibilità di un accordo politico coi partiti del campo progressista; la terza, decisamente improbabile, porterebbe a bypassare la piattaforma online e intavolare una trattativa con gli esponenti romani del Pd che da mesi tentano di aprire il dialogo per un'intesa in chiave riformista.