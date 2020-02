Clima: Bellanova, 'entro il mese Consulta per emergenza al Ministero'

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) – "Oggi è il momento in cui possiamo cominciare a disegnare il piano strategico dell'Agricoltura del futuro e in questo mese lanceremo al Ministero la consulta climatica". Così il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova durante la sua visita ai nuovi locali del mercato ortofrutticolo di Bagheria (Palermo).

"Dobbiamo affrontare la crisi climatica con maggiori interventi che devono arrivare dalla politica comunitaria – ha aggiunto – perché gli agricoltori e i trasformatori di prodotti agroalimentari sono il primo presidio per garantire la sostenibilità ambientale e per dare una risposta in positivo alla crisi climatica".