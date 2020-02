Ex Embraco: Bnl sospende per 12 mesi pagamento rate mutui e prestiti

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Bnl gruppo Bnp Paribas esprime "la propria vicinanza ai lavoratori ex Embraco e alle loro famiglie che stanno affrontando un periodo di grande difficoltà, a causa della crisi che ha coinvolto la loro azienda, dando la possibilità ai dipendenti – clienti della Banca – di sospendere le rate di prestiti e mutui in essere, per un periodo pari a 12 mesi".

Per la domanda di sospensione, si legge in una nota, ci si potrà rivolgere alle agenzie Bnl presenti su tutto il territorio nazionale ed è a disposizione anche il numero 060.060 per ogni ulteriore informazione e dettagli sull’iniziativa.

"Bnl, come in altre precedenti casi, vuole ribadire la propria attenzione alle persone, credendo nel suo ruolo di azienda impegnata a dare un contributo concreto alla società, intesa come comunità di singoli e di famiglie, e alle esigenze economiche, sociali ed ambientali del Paese", sottolinea la banca.