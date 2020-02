Governo: Sereni, 'basta polemiche, lavoro di squadra e risultati arrivano'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Basta polemiche, lavoro di squadra e i risultati arrivano”. E' il titolo dell’intervento che la viceministra degli Esteri Marina Sereni affida al suo blog. “Leggendo in questi giorni le numerose dichiarazioni dei principali esponenti di Italia Viva – scrive Sereni – impossibile sfuggire a un moto di sgradevole stupore. Dai giornali, dalle agenzie, dalle trasmissioni Tv si promettono scintille e si minacciano rese dei conti. Ma a cosa servono queste continue schermaglie, queste continue polemiche interne alla maggioranza? Non certo a lavorare meglio per gli interessi generali del Paese, non certo a rendere l’azione di governo più efficace”.

“A chi conviene, se non alla destra, – prosegue l’esponente dem – inviare all’opinione pubblica un messaggio di divisione nella maggioranza che allontana i cittadini dalla politica e offusca il lavoro serio che invece tra tante difficoltà il Governo sta facendo?”.