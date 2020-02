Mareamico: "Rifiuti ingombranti abbandonati nel sito archeologico di Agrigento"

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) – "Nel sito archeologico di Monte Grande, a poca distanza da Punta bianca, ad Agrigento, qualche incivile ha abbandonato una trentina di enormi rotoli di materiale per impellicciatura per mobili, probabilmente provenienti dallo sgombro di qualche falegnameria". E' la denuncia dell'associazione Mareamico di Agrigento. "I criminali hanno pure tentato di eliminare tali rifiuti dandogli fuoco, creando una pericolosa discarica di rifiuti speciali e pericolosi per l'ambiente – dicono -Abbiamo allertato la polizia provinciale di Agrigento".