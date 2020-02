Sanità: Sileri, 'finita stagione tagli, priorità invecchiamento e liste attesa'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Non autosufficienza, invecchiamento della popolazione, digitalizzazione del Ssn, formazione": questi i temi trattati durante il tavolo sulla sanità a Palazzo Chigi. Lo dice il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, al termine del tavolo sul tema presieduto dal premier, Giuseppe Conte. "Ogni gruppo ha espresso le proprie necessità, che erano già note e che avevamo affrontato già nell'ultima Finanziaria in cui abbiamo stanziato più soldi per l'edilizia sanitaria e i medici di medicina generale -dice ancora Sileri- Abbiamo iniziato una riforma con 'non più tagli', è finita la stagione dei tagli in sanità".

"Sappiamo che la popolazione invecchierà e chi saranno più non autosufficienti – dice ancora il viceministro – lì bisognerà lavorare, così come sulle liste d'attesa e la medicina del territorio.

L'obiettivo è migliorare la vicinanza del Ssn ai cittadini". Al tavolo ha partecipato attivamente anche Italia Viva, "in sanità è più facile andare insieme perché la salute è di tutti", osserva Sileri chiarendo poi che al tavolo "non si è parlato di coronavirus, è stato solo accennato che è una situazione da controllare h24".