Sicurezza: Crimi, 'aperti a miglioramenti, no approcci ideologici'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Ciò che può essere migliorato, perfezionato, incontrerà il nostro pieno appoggio. Affrontiamo tutti insieme la materia in modo razionale, senza alcun approccio ideologico: i decreti sicurezza hanno rappresentato un grande passo in avanti". Lo afferma in una nota Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle e vice ministro dell'Interno, che oggi a Palazzo Chigi ha partecipato al tavolo su sicurezza e immigrazione.