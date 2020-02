Sicurezza: Crimi, 'no ritorni al passato, da decreti effetti positivi'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "I decreti sicurezza sono stati concepiti sulla scorta di una esigenza reale, per affrontare e risolvere criticità a tutti evidenti e rispetto alle quali il nostro Paese aveva bisogno di compiere passi in avanti e trovare soluzioni. Tornare indietro vanificherebbe i positivi risultati ottenuti. Per questa ragione ritengo che si debba affrontare questo grande tema senza assumere posizioni preconcette, ma lavorando oggi in vista del prossimo futuro". Lo afferma in una nota Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle e vice ministro dell'Interno, che oggi a Palazzo Chigi ha partecipato al tavolo su sicurezza e immigrazione.