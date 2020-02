Sicurezza: Fratoianni, 'su tavolo memorandum Libia, stop multe ong'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Il clima è stato positivo, anche se ci sono posizioni di partenza diverse sono stati fatti passi in avanti. Per noi i due decreti vanno modificati in modo radicale e va rapidamente cancellata ogni sanzione alle Ong". Lo ha detto Nicola Fratoianni, di Leu, lasciando il tavolo a Palazzo Chigi presieduto dal premier Giuseppe Conte. Leu ha messo sul tavolo anche il tema dei "memorandum sulla Libia – puntualizza – Ci saranno altri momenti di approfondimento".

"Serve un ragionamento complessivo -rimarca ancora Fratoianni – sicurezza e immigrazione sono temi che non devono andare insieme ma che vanno distinti, separati: questo è un grande errore a cui va posto rimedio. Interveniamo su una normativa sbagliata e andiamo oltre, per discutere l'impianto complessivo dell'immigrazione".