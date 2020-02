Sicurezza: Mauri, 'modifica dl Salvini, ma anche intervento su gestione flussi'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "I decreti verranno modificati ma soprattutto si interverrà sugli argomenti al centro dei decreti, cioè da un lato sicurezza e da un lato immigrazione. Perchè la questione non è solamente modificare i decreti ma intervenire anche più complessivamente sulla gestione dei flussi migratori". Lo dice il viceministro dell'Interno, Matteo Mauri del Pd, al termine dell'incontro a palazzo Chigi.

"Prima dei decreti la gestione non era perfetta, i decreti su alcuni aspetti -come l'integrazione- l'hanno peggiorata. noi abbiamo l'obiettivo non tanto di cambiare questo o quello ma di offrire agli italiani una politica più efficiente sul tema immigrazione. Questo è il nostro obiettivo, questo è l'obiettivo del governo, questo è quello che faremo".