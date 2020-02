Sicurezza: Migliore, 'modifica radicale dl Salvini, Iv per stop multe ong'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Abbiamo avviato un confronto per una modifica radicale, in particolare dei dl sicurezza. Come Iv abbiamo chiesto anche una revisione complessiva degli accordi con la Libia". Così Gennaro Migliore, di Iv, lasciando il tavolo a P.Chigi su sicurezza e immigrazione.

Sulle multe alle ong, "noi chiediamo che vengano eliminate: chi salva vite umane non può essere multato", mentre siamo "più che d'accordo sull'assunto che i trafficanti di vite umane debbano essere duramente repressi".