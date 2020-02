Trapani: ricercato dal 2011, arrestato dai carabinieri a Paceco

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) – Era ricercato dal 2011 per reati contro il patrimonio, tra cui truffa e appropriazione indebita aggravata. Giuseppe Gigante, 55 anni, è stato arrestato dai carabinieri mentre si trovava a bordo della sua auto a Paceco, in provincia di Trapani. I militari lo hanno scovato dopo un'intensa attività di indagine condotta dalla compagnia di Trapani, in collaborazione con i colleghi di Palermo, e che ha portato ad individuare l'abitazione in cui l'uomo si nascondeva nell'ultimo periodo. Su Gigante pesavano due ordini di carcerazione, entrambi emessi dalla procura di Palermo, il primo risalente al 2011 e il secondo al 2016.