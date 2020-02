Ubi banca: Unisin, tutelare posti lavoro e le professionalità (2)

(Adnkronos) – "Sarà poi fondamentale – prosegue Fabi – che ogni leva finalizzata alla gestione degli efficientamenti venga attivata all’interno degli strumenti previsti dal contratto nazionale e su base volontaria. Inoltre, occorre garantire un adeguato turnover del personale attraverso l’assunzione stabile di giovani con un rapporto almeno pari a un nuovo assunto per ogni due uscite".

A tale obiettivo, aggiunge, "si potrà giungere utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal Ccnl come ad esempio il Fondo per l’Occupazione che, in base anche alle recenti previsioni, garantisce un contributo economico reale per ogni nuova assunzione che arriva a ben € 3.500 per tre anni per ogni assunto nel Mezzogiorno”. Infine “vigileremo attentamente sulla tutela dei poli territoriali e delle lavorazioni collegate, affinché non vi siano chiusure dei poli territoriali".

Per il Coordinatore di Unisin – Confsal, Natale Zappella, "sarà altresì necessario che alla tutela dei territori sia strettamente correlata la tutela dei posti di lavoro, delle loro prerogative e soprattutto che non vi siano operazioni di deconsolidamento che possano minare la tenuta e la qualità delle relazioni sindacali in Ubi".

Per Zappella, infine, "la nuova visione della banca deve andare di pari passo con la salvaguardia delle tradizioni, della storia e delle specificità dei territori che compongono il mosaico di Ubi Banca".