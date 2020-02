Biogas Italy 2020, 5-6 marzo a Milano

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Un’agricoltura capace di contrastare la crisi climatica e di favorire l’apertura di nuovi mercati grazie all’integrazione degli impianti biogas/biometano nelle aziende agricole, attenta alla tutela del suolo e alla sua biodiversità. Sarà questo il filo conduttore di questa edizione di Biogas Italy 2020. La due giorni organizzata dal Cib – Consorzio Italiano Biogas si terrà a Milano, via Massaua 6, presso l’Auditorium Bpm, il 5 e 6 marzo.

Un appuntamento in cui i principali rappresentanti del mondo politico-istituzionale, scientifico e imprenditoriale si confronteranno per tracciare un bilancio delle politiche in atto ed avviare una riflessione sugli scenari futuri.

"La sesta edizione di Biogas Italy – spiega Piero Gattoni, presidente del Cib – si inserisce in un momento particolare per l’agricoltura italiana: è indubbio, infatti, che questo settore possa giocare un ruolo fondamentale nella battaglia contro i cambiamenti climatici, tuttavia, questo ruolo stenta ancora ad affermarsi nelle sedi istituzionali e nell’ambito della definizione di politiche a lungo raggio sulla decarbonizzazione dell’economia".

"Con il titolo che abbiamo scelto quest’anno 'Green possibile, nuove energie per nuovi mercati', vogliamo sottolineare che la green economy e il Green New Deal possono e devono essere declinati anche in ambito agricolo con un lavoro di squadra tra industria, agricoltura, centri di ricerca e la capacità di tutti di fare innovazione – dice Gattoni – A Biogas Italy proporremo casi di mercati già attivi e discuteremo i passi necessari per sviluppare appieno le potenzialità delle aziende agricole per produrre al contempo cibo di qualità e vettori energetici rinnovabili per lo sviluppo sostenibile dei territori".