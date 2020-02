Federmanager Roma: 'Manager 'in anticipo' su svolta green'

Roma, 18 feb. (Adnkronos/Labitalia) – "Noi come manager abbiamo già pensato in anticipo alla svolta 'verde' creando già dei corsi di formazione per i manager incentrati sull'innovazione e adesso certificheremo anche i manager la sostenibilità". Così Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma, intervenendo al convegno 'L'Energia che fa bene all'Italia', organizzato da Federmanager a Roma.

"Come Federmanager Roma abbiamo già fatto tre corsi per innovation energy manager di primo livello e 2 di secondo livello. La formazione continua per noi manager è costante, noi dobbiamo pensare che la tecnologia va avanti e non possiamo fermarci, senza fare formazione", continua Gargano.

"Abbiamo anche fatto dei bandi con Formanager. L'ultimo è quello della 'Smart energy per le pmi' con Unindustria, Infocamere e con Ecomand che è una spin-off dell'Università di Urbino e con due docenti della Federico II di Napoli", conclude.