Governo: al via tavolo a P.Chigi con Conte su Europa e Autonomia

Roma, 18 feb . (Adnkronos) – E' iniziato a Palazzo Chigi il tavolo di lavoro per l'Agenda 2023 sul tema Europa e Autonomia differenziata, presieduto dal premier Giuseppe Conte. Presenti alla riunione, per il governo, i ministri Federico D'Incà, Francesco Boccia, Vincenzo Amendola, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Le delegazioni parlamentari sono composte da Sergio Battelli, Maria Lucia Lorefice e Filippo Scerra per il M5S, Piero De Luca e Nicola Oddati per il Pd, Matteo Colaninno e Nadia Ginetti di Italia Viva, infine Stefano Fassina e Erasmo Palazzotto per Leu.