Iv: Rostan lascia Leu e aderisce a Italia Viva**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Rostan ci aveva comunicato il suo orientamento di formalizzare questa settimana l'uscita dal gruppo ma non per andare in Italia Viva". Dal gruppo Leu alla Camera parlano così dell'addio della deputata Michela Rostan che aderisce a Iv. "Sappiamo però che Renzi la corteggiava da tempo…", aggiungono le stesse fonti.