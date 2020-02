Mafia: arresti Palermo, in carcere anche i fratelli Gaetano e Pietro Scotto

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) – Ci sono anche i fratelli Gaetano e Pietro Scotto tra gli otto arrestati all'alba di oggi dalla Dia di Palermo. Gaetano Scotto, che è parte civile nel processo sul depistaggio della strage Borsellino per essere stato accusato falsamente dall'ex pentito Vincenzo Scarantino, secondo gli inquirenti, dopo la scarcerazione sarebbe tornato a guidare la famiglia mafiosa dell'Arenella. Lo stesso è indagato per l'omicidio di Vincenzo Agostino, il poliziotto ucciso nel 1989 con la giovane moglie. Anche il fratello, Pietro Scotto, era stato arrestato per la strage ma poi in appello venne assolto.