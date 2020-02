Patuanelli: 'Presto decreto con 140 mln per imprese su green economy'

Roma, 18 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Risorse per 140 milioni di euro saranno resi disponibili per le imprese che investiranno in progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito della green economy e della riconversione produttiva. Nei prossimi giorni firmerò il relativo decreto ministeriale”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un messaggio inviato al convegno ‘L’energia che fa bene all’Italia’ a Roma promosso da Federmanager e Aiee.

Patuanelli ha sottolineato l’importanza del tema oggetto dell’incontro, l’economia circolare, e ha aggiunto che “in questa fase il ruolo delle imprese e dei suoi manager è dirimente pur spettando anche alle istituzioni il compito di offrire mezzi di accompagnamento verso questa transizione” verso il new green deal.

Quindi, Patuanelli ha ricordato che “a sostegno delle aziende che investono in progetti dedicati all’economia circolare il Mise ha messo a disposizione oltre 65 milioni per i grandi progetti di ricerca e sviluppo presentati da imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali di produzione di beni e servizi, agro industriali, artigiane, di trasporto, di servizi alle imprese e i centri di ricerca”.