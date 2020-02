Sicilia: Savona, 'confronto con Corte Conti utile per prossima manovra finanziaria'

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) – "Il confronto con i magistrati contabili è stato positivo e utile perché ci consentirà di fare chiarezza su alcuni aspetti del bilancio regionale che governo e parlamento possono ancora perfezionare". Così il presidente della commissione Bilancio dell’Ars Riccardo Savona, al termine dell’audizione del presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana Luciana Savagnone, in merito alle previsioni del Defr per gli anni 2020-2022 e della relativa nota di aggiornamento.

Savona ha spiegato che "per la commissione Bilancio, considerate le nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili, l'esame del Defr ha un ruolo centrale per la definizione delle politiche pubbliche da effettuarsi insieme con il governo nella prossima manovra finanziaria.

Per questo riteniamo fondamentale il contributo della Corte dei Conti".