Acqua: commissariamento Ati Agrigento, Catanzaro (Pd) 'scelta preoccupante' (2)

(Adnkronos) – Per Catanzato si tratta di "una sentenza storica che fa giustizia di anni ed anni di costi spropositati dell'acqua imposti ai cittadini, con il tacito assenso delle diverse classi di governo succedutesi a Palazzo d'Orleans". Il deputato del Pd annuncia il "massimo sostegno" all'iniziativa del consiglio direttivo dell'Ati, presieduto dal sindaco di Sciacca, e, dice, "mi auguro che il governo regionale non intenda davvero interrompere una corsa proprio quando si sta tagliando un traguardo storico".

"La buona politica non può in alcun modo essere mortificata con scelte simili – conclude – Faccio appello a tutte le associazioni, ai comitati civici ed alla politica locale che in questi anni si sono battuti per raggiungere l'obiettivo dell'acqua pubblica affinché non prevalgano puerili divisioni e si unisca la voce contro una decisione che ha dell'assurdo e che mortifica anni ed anni di battaglie di civiltà e di giustizia sociale".