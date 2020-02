Nucleare: sabato stop reattore 1 Fessenheim in Francia, dopo 43 anni verso chiusura centrale (2)

(Adnkronos) – Borne ha voluto rassicurare anche i lavoratori. "Non ci sarà un taglio ai posti di lavoro. Ci siamo assicurati parlando con Edf che tutti i dipendenti ritroveranno un posto di lavoro. Prendiamo questo problema molto seriamente", spiega il ministro. Inoltre, assicura, "ci saranno misure di accompagnamento per l'indotto e per i commercianti che dipendevano della centrale".

Secondo la direzione del sito, scrive 'Le Monde', 650 dipendenti di Edf, il gruppo energetico francese, e 300 aziende dell'indotto lavorano ancora alla centrale. Entro il 2020 200 dipendenti di Edf saranno ricollocati. Nel 2025, data dell'inizio dello smantellamento della centrale, ce ne saranno solo 60 dipendenti di Edf e un centinaio dell'indotto. Prima della riduzione dei dipendenti di questi anni, la centrale di Fessenheim generava circa 2 mila posti di lavoro diritti, indiretti e indotti.

Ossia complessivamente circa 5 mila persone. Secondo alcuni studi la perdita economica per i commerci situati a prossimità della centrale è stimato in cinque milioni di euro.

Fessenheim, secondo i dati di Edf, produce in media ogni mese l'equivalente dei consumi di 400 mila nuclei.