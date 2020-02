Ue: sindaco Lampedusa a Bruxelles, incontro con presidente parlamento europeo

Palermo, 19 feb. (Adnkronos) – L'impegno di Lampedusa sul fronte dell'accoglienza, la pesca e l'economia locale, ma anche gli obiettivi del progetto europeo 'Snapshots from the borders' che vede il Comune di Lampedusa e Linosa come ente capofila e mette insieme 19 territori di frontiera di 16 Paesi europei. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro, a Bruxelles, fra il presidente del parlamento europeo David Sassoli e il sindaco di Lampedusa Totò Martello. Il primo cittadino ha anche regalato al presidente Sassoli una maglietta con il 'suo' hashtag #iosonopescatore.