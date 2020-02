Aeroporti: francese Adp acquista 49% indiana Gmr Airports per 1,36 mld

Parigi, 20 feb. (Adnkronos) – Il gruppo francese Adp, che gestisce tra gli altri gli scali di Parigi, acquista il 49% del gruppo indiano Gmr Airports per 1,36 miliardi di euro. Lo rende noto Adp in un comunicato dopo la firma dell'accordo che è sottoposto al via libera delle autorità competenti. L'acquisizione si svolgerà in due tappe: una prima fase prevede l'acquisto nei prossimi giorni di una quota del 24,99% e poi una seconda "nei prossimi mesi" per il restante 24,01%.

Gmr Airports dispone di un portafoglio di asset che contiene sette aeroporti in tre paesi (India con New Delhi, Hyderabad, Goa, Nagpur e Boghapuram; Filippine con Mactan Cebu e Grecia con Heraklion).