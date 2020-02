Antonello Colonna: 'Open Colonna Bistrò ennesima sfida'

Roma, 20 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Dalla carbonara alla amatriciana, passando per la cacio e pepe e la gricia. Saranno i piatti della tradizione romana, e non solo, i protagonisti dell'Open Colonna Bistrò, il nuovo ristorante firmato Antonello Colonna e realizzato con Chef Express (Gruppo Cremonini) alla Stazione Termini di Roma all’interno nei rinnovati spazi dell’Ala Mazzoniana, sul lato di via Giolitti (all’altezza della galleria di testa), e inaugurato oggi.

Ma non solo la tradizione romana. Con la sua nuova 'creatura' Antonello Colonna, sostenuto da Chef Express, vuole continuare a sperimentare. "Questa -racconta ad Adnkronos/Labitalia- è un'ennesima sfida. Penso di averle fatte tutte: in cielo, sui treni, con treno gourmet. A Fiumicino sempre con Chef Express. Con il concetto della stazione mi voglio divertire.

Vorrei fosse un ristorante 'con' la stazione e non un ristorante 'nella' stazione. Infatti lo stile, l'accoglienza, quel gusto che siamo riusciti a dare attraverso gli arredi è completamente diverso, con tutto il rispetto per quello che possono offrire altre strutture all'interno della Stazione", sottolinea.

Servizi di eccellenza, ma con prezzi contenuti con primi della tradizione romana a 12 euro e menu con primo, dolce e calice di vino a venti euro. "Un menu che cavalca la mia identità, la mia storia, con una grande profondità nella cucina romana. Tutto messo insieme alla esperienza nell'interpretazione dei piatti. E' un menu molto ben composto. Farò una cucina 'cucinata' perché credo che la vera ricerca sta nel trovare per una matriciana il guanciale sempre più buono", conclude Colonna.