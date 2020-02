Atlantia: Tedeschini, 'auspicabile accordo con Governo, mantenere regime concessorio'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "E' auspicabile che si arrivi ad un accordo tra Atlantia e il Governo che consenta il proseguimento del regime concessorio per le autostrade. Si tratta di un sistema che non pesa sulla collettività e visto che abbiamo risorse limitate a causa dei vincoli di bilancio è la soluzione sicuramente preferibile". Ad affermarlo all'Adnkronos è il professore all'Università di Roma 'La Sapienza' e avvocato amministrativista Federico Tedeschini commentando la trattativa tra Autostrade per l'Italia e il Governo sulle concessioni autostradali e le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sul tema.

Oggi a Bruxelles il premier ha spiegato che sta ad Autostrade per l'Italia, e non al governo, avanzare "eventualmente" una "proposta transattiva", che il governo avrebbe "il dovere" di esaminare, nel caso in cui offrisse la possibilità di tutelare "l'interesse pubblico" in modo più "efficace" rispetto alla revoca della concessione, il cui procedimento si sta per concludere.

Il Governo, osserva Tedeschini, "ha infatti il dovere di esaminare le eventuali istanze degli interessati.

C'è un esame e una trattativa in corso che si sta svolgendo con un'assoluta riservatezza. Questa vicenda sì può concludere in tutti i modi possibili".