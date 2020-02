Fisco: Misiani, 'patto con commercialisti per riforma'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "A nome del ministro (dell’Economia ndr) ho proposto un patto per la riforma del sistema fiscale riteniamo che il confronto con loro che sono sul campo ogni giorno ad assistere i contribuenti sia fondamentale". Lo afferma il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, in occasione degli Stati generali dell’Odcec. "Naturalmente -sottolinea- discuteremo con le parti sociali ma chi sta sul campo può dare consigli molto utili in particolare per la riforma dell’Irpef".